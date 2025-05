Gretchen analisa a postura de Carol e Radamés na Mansão| Power Couple

Gretchen compartilhou com Esdras sua visão sobre o comportamento de Carol e Radamés dentro da Mansão Power, resumindo sua opinião com um categórico "pra mim ela é indiferente". A cantora também comentou sobre a imagem que o casal estaria construindo devido ao seu isolamento dos demais participantes, tecendo críticas sobre essa postura e suas possíveis consequências no jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.