Gretchen dá show na pista de dança do Power Couple

A noite de sexta-feira (2) foi marcada pela primeira festa da sétima temporada do Power Couple. Os casais aproveitaram para desestressar e se divertir depois dos acontecimentos da falsa DR do primeiro ciclo. Um a um, os participantes foram subindo ao palco e mostrando seu molejo e habilidades na dança. Na pista, brilhou a estrela de Gretchen, que relembrou seus anos dourados no palco ao requebrar em meio aos participantes.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.