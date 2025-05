Gretchen diz que casal Furlan pode gerar brigas mais intensas se não forem eliminados | Power Couple

No Quarto Jabuticaba, Gretchen comentou com Esdras sobre a briga entre os casais Furlan e Eikos. A cantora revelou que ficou chocada com o fato de nenhum aliado de Carol e Radamés tentar impedir a confusão. Ela ainda disse que a judoca e o ex-jogador de futebol não podem voltar da DR desta quinta-feira (15), pois eles ainda podem provocar uma treta mais séria.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.