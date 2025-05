Gretchen e Antony caem no samba durante almoço especial | Power Couple

Nesta quarta-feira (21), durante o almoço especial com direito a música ao vivo, Gretchen e Antony caíram no samba e mostraram muita habilidade na pista de dança! Primeiro, a artista dançou sozinha ao som de “Madalena do Jucu”, de Martinho da Vila. Depois, ao lado do ator e modelo, eles sambaram embalados por “Ai Que Saudades da Amélia”, de Ataulfo Alves.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.