Gretchen e Esdras elogiam atitude de Diego na votação para DR | Power Couple

Na madrugada de quinta-feira (8), Esdras se reuniu com Diego do lado de fora da Mansão Power para parabenizar a atitude do influenciador durante a formação da DR. "Estou muito orgulhoso de ti, pela sua palavra", disse o marido de Gretchen, abraçando o companheiro de jogo. Enquanto isso, dentro da Mansão, a cantora elogiava Diego pelo posicionamento contra a fala de Giovanna, que disse para Tali que a dançarina havia afirmado que todos na Mansão eram falsos. “Ela distorceu para poder ficar bem entre o grupo", afirmou Gretchen.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.