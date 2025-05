Gretchen relembra infância e educação severa do pai: 'Eu sou a cópia dele' | Power Couple

Ainda na tarde desta quarta-feira (7), durante um papo sobre criação de filhos com Victor Pecoraro e Esdras de Souza, Gretchen comentou que cuidar de filhos adolescentes hoje em dia é mais complicado que antigamente. Depois, ela relembrou a própria infância e a educação severa que recebeu do pai. “Agradeço a educação que meu pai me deu”, disse ela. “A minha mãe a mesma coisa”, acrescentou. Ela pontuou os impactos positivos que a postura rígida do pai teve em sua vida. “Eu sou a cópia dele”, afirmou a artista.



