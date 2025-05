Gui diz se sentir incomodado com Carol | Power Couple

E os debates ocorridos durante a dinâmica do Quebra Power segue movimentando a mansão. Em conversa no quarto Abacaxi, Gui diz que Carol é ardilosa. "Tudo o que ela falou que não faz com as outras pessoas, com a gente [Bia e Gui] ontem, ela assumiu que faz", disse o ator. Adriana interveio as falas de Gui e relembrou que durante o debate do jovem casal com Carol e Radamés, Gui falou várias vezes que não concordava com as ações de Dhomini, mas que a judoca contrariava ele.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.