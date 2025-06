'Hoje é o dia de aguentar o tranco', diz Everton sobre formação da DR | Power Couple

Enquanto lavava a louça na manhã desta quarta-feira (4), Everton refletiu sobre a formação da DR. Falando sozinho, o apresentador de rodeio disse que "hoje é dia que aguentar do tranco" e prometeu não "abaixar a cabeça" em possíveis confrontos com os adversários.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.