'Hoje pode ser um grande dia, hein?', diz Carol sobre formação da DR | Power Couple

Antes mesmo de tomarem café da manhã nesta quarta-feira (11), os casais aliados já trocaram ideias e criaram grandes expectativas para a formação da DR desta noite. Tali e Rafa, Carol e Radamés, juntamente com Victor, comentaram a possível ida de três casais rivais à DR: "Entre os três, o Eike sai", disse Radamés em relação aos outros dois casais Adriana e Dhomini, Ana Paula e Antony. Carol apontou que Nat e Eike ficaram mais "plantas" e elegeu hoje como um "grande dia", segundo a judoca.



