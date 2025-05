Indireta? 'As pessoas aqui são muito hipócritas', dispara Giovanna Menezes | Power Couple

Na manhã deste domingo (4), enquanto conversava com Tali e Diego na sala da Mansão Power, a influenciadora Giovanna Menezes compartilhou sua opinião sobre o comportamento de alguns participantes do reality show. “Fazem uma coisa e falam outra”, disparou ela. “As pessoas aqui são muito hipócritas”, acrescentou logo em seguida.



