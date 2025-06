'Isso, para mim, foi sabonetar', diz Nat sobre dinâmica do Quebra Power | Power Couple

E o desenrolar do Quebra Power ainda está ditando as conversas na Mansão. No início da noite, Emilyn e Everton conversaram com Nat e Eike sobre a dinâmica de apontamento. O diálogo, que ocorreu no Quarto Cupucaçu, começou tranquilo, mas com o tempo, os ânimos foram se exaltando. Eike questionou o motivo de ser chamado para o Quebra Power por Everton. "Mesmo assim, mesmo você falando que não queria falar sobre Cris e Kadu. Eu acho que você ainda teria mais coisa para pontuar, de outras pessoas, que não fossem a gente", disse o ator. Everton perguntou se isso realmente os incomodou, e Nat respondeu: "Isso, para mim, foi sabonetar".



