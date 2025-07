Jogadores cantam e dançam para comemorar chegada de cesta de comida na Mansão Power | Power Couple

Adriana e Dhomini estavam na cozinha da Mansão quando todos foram surpreendidos com música e com a chegada de novos alimentos nesta manhã de quarta-feira (2). Todos os jogadores correram para a mesa da cozinha e dançaram, cantaram e comemoraram enquanto viam os novos sabores na cesta de alimentos.



