‘Jogo duvidoso’, diz Emilyn sobre estratégia de Fran no início do programa | Power Couple

Emilyn e Everton chamaram Fran para esclarecer as percepções que teve no início do programa. A dentista confessou ter duvidado do modo como a esposa de Junior jogava. “Esse era o pensamento, sobre duas pessoas, que a gente achava no início que tinha um jogo duvidoso. E você era uma delas. Mas chegou uma hora que a gente viu que seu jogo não é duvidoso”, disse Emilyn. Ela também acrescentou que a outra pessoa em que tinha “um pé atrás” era o Victor. “Você não precisa se justificar, a gente tem uma percepção das pessoas. Você tem esse direito de achar uma coisa outra, eu também acho um monte de coisa. Não vou tratar vocês mal por conta disso”, respondeu Fran.



