Junior aconselha Eros a aparar arestas com Antony | Power Couple

Na noite desta quarta-feira (14), horas antes da formação da DR, Junior e Eros se reuniram à beira da piscina para discutir a tensão entre Eros e Antony. Tudo foi desencadeado pela dinâmica do Quebra Power no último domingo (11), quando Gi Prado e Eros trituraram a imagem de Ana Paula e Antony. Preocupado com a convivência na Mansão, Junior aconselhou o aliado a buscar uma conversa e resolver o desentendimento com Antony.



