Kadu comemora aniversário na festa Jabuticaba | Power Couple

Além de curtir a festança dessa sexta-feira (20), os casais também estão comemorando os 73 anos de Kadu. Assim como fizeram no aniversário de Carol, as duplas vendaram o ator e o levaram até a festa jabuticaba, brincando que tinham preparado uma comemoração surpresa para ele. Logo em seguida, todos os participantes cantaram parabéns para o marido de Cris.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.