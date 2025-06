Kadu recebeu uma notícia muito especial nesta sexta-feira (13). Emocionado, o ator compartilhou com os aliados na piscina a novidade.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.