'Limite-se a ficar no seu canto', dispara Gretchen em bate-boca com Talira | Power Couple

O clima ficou tenso entre Gretchen e Talira na noite de sábado (17). Enquanto conversava com aliados na área externa da Mansão Power, a artista afirmou que não iria aceitar comentários inventados sobre seu marido. “Parei de ser boazinha”, disse ela. Depois, a influenciadora, que estava sentada próxima, entrou na conversa e protagonizou um bate-boca com Gretchen. “Limite-se a ficar no seu canto, que é o que você merece”, disparou a esposa de Esdras. “Não se meta na nossa conversa”, acrescentou em seguida, antes de ir para o quarto.



