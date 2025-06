'Maior hipocrisia que eu já vi na minha vida', diz Adriana sobre postura de Victor | Power Couple

Ainda durante a conversa com Everton à beira da piscina, no fim da manhã deste domingo (01), Adriana comentou a postura de Victor durante a discussão entre Dhomini e Kadu após a divisão dos quartos. “A maior hipocrisia que eu já vi na minha vida”, opinou ela. “Infantil”, acrescentou. Depois, a corretora de imóveis disse que o marido jamais encostaria um dedo em qualquer pessoa dentro do confinamento. Ela também criticou o comportamento de Kadu e de Cris. “Eu tenho que me posicionar com os meus afetos e os meus desafetos”, afirmou Adriana. “Por que o marido dela tem que ter o privilégio de dormir num quarto com banheiro o programa inteiro?”, questionou ela em seguida.



