Manhã na mansão tem coreografia de bom dia e análise do 'Quebra-Power' | Power Couple

Apresentação a postos: Tali e Rafa prepararam o café na cozinha logo cedo e levaram ao quarto de Carol e Radamés com apresentação de bom dia nesta segunda-feira (7). O casal cantou e fez as coreografias, acompanhados pelo Casal Furlan. Enquanto tomavam o café, todos comentavam sobre o 'Quebra Power' realizado na noite do domingo (6): "Eles vieram para tirar do sério", disse Radamés sobre Everton e Ana Paula.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.