'Medo eu não tenho', diz André sobre ser indicado para DR | Power Couple

André, Rafa e Victor conversaram na sala da Mansão no fim da tarde de sábado (14) sobre medos e receios na indicação para ir para DR. “Medo eu não tenho", disse André. E Victor completou: "Eu tenho receio, não é medo, é receio". O ator apontou que acha bom ter receio, pois com isso ele se arrisca mais nas provas. Os jogadores ainda refletiram o quanto difícil é conseguir pegar a Suíte Power, diante da quantidade de provas que os casais precisam cumprir, superar e vencer.



