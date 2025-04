'Meu único problema vai ser altura', diz André sobre dificuldades nas provas | Power Couple

Na tarde desta quarta-feira (30), André compartilhou com Everton Neguinho suas superações durante as provas, assim como Silvia, que também enfrentou seus próprios desafios. “Isso aqui pra gente é superação, a gente não é nenhum novinho”, disse André. Ele falou sobre sua participação nas provas e dinâmicas, destacando os saltos e os limites que precisam ser superados. Embora lide bem com a adrenalina, André revelou que sua maior dificuldade é a fobia de altura. Para se sair melhor nas provas, o participante contou que desenvolveu estratégias mentais para lidar com os obstáculos.



