‘Mostrou uma característica que a gente não imaginava’, diz Carol sobre Cris | Power Couple

Em conversa após a Festa Jabuticaba, Rafa se juntou com aliados para conversar sobre a conduta de Cris e Kadu. O repórter relembrou um discurso contraditório que a influenciadora teve em um Quebra-Power. Além disso, os participantes também citaram o veto em Nat e Eike: “A Cris mostrou para a gente uma característica que a gente não imaginava, que é ‘estou disposta a tudo para conseguir o que eu quero’”, disse Carol em conversa com Radamés,Tali e Rafa. “Na hora do veto me acendeu uma luz que eu não tinha percebido ainda”, pontuou.



