Mudança radical! Radamés faz mudança no visual e choca colegas | Power Couple

Todos sabemos que as mudanças são sempre bem-vindas... em alguns casos! No início da tarde deste domingo (1º), Carol decidiu ajudar o marido a cortar o cabelo, mas o resultado não agradou André. "Ta feio demais, vai por mim", opinou André. O motorista executivo então tentou ajudar e sugeriu para que o ex-jogador passasse a 'zero' para tirar todas as marcas erradas. Nisso, os amigos foram chegando no quarto Abacaxi e a reação de espanto com a ação de Radamés era inevitável. "Esse [corte careca] não fica legal não, mas depois de crescer, vai ficar bom", completou Victor.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.