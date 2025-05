‘Muita gente está jogando’, comenta Eros | Power Couple

Enquanto se organizavam para o resultado da DR desta quinta-feira (15), Eros e Gi conversavam sobre a postura dos casais no jogo. “Está percebendo que muita gente está jogando, né?”, perguntou no quarto a Gi. “Agora não dá para ficar mais de lá pra cá, daqui pra lá não”, completou a empresária. Gi e Eros estão na berlinda acompanhados de Gretchen e Esdras e Carol e Radamés.



