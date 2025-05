'Muito moleque', diz André sobre atitude de Everton | Power Couple

André não está nada satisfeito com o comportamento de Everton. O motorista desconfia que o marido de Emilyn fez fofoca sobre ele com Dhomini. 'Muito moleque', afirmou André sobre o adversário.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.