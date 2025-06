Na DR, Cris desabafa com Rayanne: 'Eu estou angustiada' | Power Couple

Enquanto lavavam a louça e limpavam o balcão da cozinha, na tarde desta quinta-feira (19), Cris e Rayanne conversaram sobre os sentimentos pré-Eliminação da DR. Ao lado de Silvia e André, as duas disputam a permanência no reality show com seus respectivos maridos. "Eu estou angustiada", desabafou a influenciadora. "A gente não quer sair, mas não depende da gente", acrescentou em seguida. Ela também comentou que dói saber que caiu na berlinda por não ter ido bem na prova. "Queremos ficar, né Ray?", indagou ela, que recebeu um suspiro da atriz como resposta. Depois, elas comentaram suas estratégias recentes no jogo.



