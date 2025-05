‘Nada é sobre idade’, afirma Eike sobre algumas falas do jogo | Power Couple

Em uma conversa do lado de fora da Mansão, o casal raiz e o casal Eikos conversaram sobre como a questão da idade é vista no jogo. No meio do bate-papo, Eike revelou para Everton a ideia que Dhomini teve na primeira semana do programa, de colocar uma dupla mais velha e uma mais nova na DR para ver a preferência do público.



