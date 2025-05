'Não acho que seja benéfico', diz Emilyn sobre formar grupos no jogo | Power Couple

A conversa na Suíte Power continuou com o foco na votação que aconteceu na última quinta-feira (1º). Emilyn e Everton comentaram sobre o motivo de terem votado em Tali e Rafa e revelaram que chegaram a serem chamados para combinar votos com os casais que estavam dormindo na sala. A partir disso, Gi e Eros quiseram saber mais sobre o "Grupo da Sala" e se eles tinham ou não combinado uma estratégia para a votação.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.