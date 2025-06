'Não consigo ficar nem no mesmo ambiente', diz Tali sobre Dhomini | Power Couple

Carol, Tali e Rafa criticaram Dhomini e o casal Ana Paula e Antony na tarde deste sábado (7). A judoca disse que Ana Paula e Antony não têm argumentos nas discussões, enquanto Tali acusou Dhomini de falsidade por ele ter desejado boa sorte para Carol na DR da última quinta-feira (4). A produtora disse que não consegue ser falsa como o adversário. "Não consigo nem ficar no mesmo ambiente", diz a esposa de Rafa sobre o desafeto.



