'Não é coerente votar neles', diz Nat sobre Rayanne e Victor| Power Couple

Chega terça-feira e o assunto na mansão é a DR. Durante diálogo no Quarto Cupuaçu, Ana Paula tentou tirar de Nat em quem ela iria votar e sugeriu para que ela votasse em Rayanne e Victor, dupla que provavelmente será votada pelo grupo da empresária. Ao ser questionada, Nat disse que não teria motivos para votar neles e Ana Paula disse que ela teria, por conta da brincadeira com a roupa íntima dela. "Mas ele pediu desculpas. A Carol nunca me pediu desculpas por nada do que ela já fez", disse a influenciadora, dando indícios de que pode votar na judoca.



