'Não entendi a Carol me defendendo', diz Adriana sobre declarações de Rayanne | Power Couple

Ainda na área externa da Mansão Power, na tarde desta quinta-feira (26), Adriana comentou com Nat e Eike uma situação envolvendo Carol e Rayanne que a deixou confusa. Segundo o relato da esposa de Dhomini, a atriz fez declarações sobre o rodízio de cozinheiros que davam a entender que ela só começou a ajudar depois de muito tempo. Tal afirmação, no entanto, foi rebatida pela judoca. "Não entendi a Carol me defendendo", disse Adriana. Ela também contou que Ray ficou sem graça com o posicionamento de Carol, e que a atriz ainda disse que Victor sempre ajudou na cozinha.



