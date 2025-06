‘Não está sendo inteligente’, diz Carol sobre Dhomini | Power Couple

Em conversa na área externa da Mansão Power neste domingo (29), Carol comentou sobre as falas de Adriana e Dhomini durante o Quebra-Power. A judoca reforçou para Tali e Rafa que não vai acreditar no pedido de desculpas do empresário: “Se a atitude dele foi péssima, quanto mais o cara ficar voltando nesse assunto pior é para ele, no meu entendimento, ele não está sendo inteligente”, avaliou.



