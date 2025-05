'Não estou com raiva, estou com chateação', diz Tali sobre comportamentos de casais | Power Couple

Na tarde desta segunda-feira (5), Tali e Rafa conversaram em um canto da cozinha sobre alguns jogadores e fizeram muitas análises das atitudes dos casais da Mansão. E eles concordaram em um ponto: não confiam em mais ninguém, além de sua amiga Giovanna. Tali faz questão de falar que mantém boa educação com todos, porém diante de algumas decepções, não confia nos demais e tem suas prioridades na hora de votar e se defender.



