'Não faz sentido', diz Carol sobre eliminação de Giovanna Menezes e Diego Superbi | Power Couple

Na manhã desta sexta-feira (9), os casais Carol e Radamés e Tali e Rafa ficaram um tempo no sofá da sala tentando entender e encontrar motivos para a eliminação de Giovanna e Diego na noite de quinta-feira (8). "Eu estou tentando entender a eliminação dela e não consigo, não faz sentido para mim", disse Carol. "Eu também não, fiquei a noite inteira pensando", completou Tali, chateada. Os casais levantaram suspeitas sobre convivência e tentaram traçar os próximos passos no jogo.



