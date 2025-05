'Não gosto de tomar lado de alguém', afirma Victor Pecoraro sobre treta da carne | Power Couple

Na tarde desta quinta-feira (1º), na área externa da Mansão Power, Diego Superbi e Victor Pecoraro conversaram sobre posicionamentos na treta da carne. “Eu não gosto de tomar lado de alguém, mas eu gosto de passar a visão”, afirmou o ator a respeito do atrito envolvendo o influenciador digital e Gretchen. Ele explicou que tal postura pode evitar que sua imagem seja prejudicada com o público. Depois, os dois comentaram sobre os comportamentos alimentares dos casais nos primeiros dias de confinamento. “Não vou ficar brigando por causa de comida”, garantiu Diego. “Nunca fiz isso e não vou fazer aqui”, finalizou.



