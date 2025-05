'Não tem como a gente não cair na DR', diz Rafa | Power Couple

E o assunto da DR, que será formada no programa desta quarta-feira (28), segue tomando conta da Mansão. Em conversa de Tali e Rafa com Carol e Radamés na Suíte Power, os casais comentaram sobre formas de escapar da dinâmica de eliminação. "Acho que o maior desgaste é a gente ficar tentando fazer 'ginástica' para não cair nessa DR", disse a judoca. Já Rafa entende que, para diminuir as chances de ir à DR, é necessário ser cauteloso: "Não tem como a gente não cair na DR. A única coisa que dá para é não meter o louco nas apostas", completou o repórter.



