'Não tem jeito de organizar voto', diz Dhomini | Power Couple

A votação da DR acontece só na quarta-feira (28), mas os participantes já começaram a se movimentar. Em conversa na área externa do Quarto Jaca, Everton disse para Dhomini que acredita que estará na próxima dinâmica de eliminação e revelou voto para o amigo. "Essa semana a gente vota na Cris e no Kadu. A gente não vai votar para se defender", completou o apresentador de rodeio. Logo na sequência, Dhomini disse que esse voto irá desintegrar uma possível combinação de votos: "Então não tem jeito de organizar voto não".



