'Não vou amarelar', diz Ana Paula sobre desempenho na Prova das Mulheres | Power Couple

Ana Paula e Antony não demonstraram sintonia na Prova das Mulheres, realizada na última terça-feira (13), já que não conseguiram acertar respostas suficientes para se destacar. Apesar do resultado, Ana Paula disse estar orgulhosa por ter completado o desafio, pois ela havia prometido que não iria "amarelar". Em conversa com Gretchen, a empresária revelou que, por causa de seu histórico como atleta, muitos amigos esperam que ela se destaque nas provas do reality.



