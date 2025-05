Nat celebra permanência de Ana Paula e Antony no jogo após DR | Power Couple

Durante uma conversa na academia da Mansão Power, na tarde desta sexta-feira (9), Nat celebrou a permanência de Ana Paula e Antony no jogo, que sobreviveram à primeira eliminação da DR da temporada. A influenciadora também elogiou a evolução de postura do casal e afirmou que os dois são merecedores de continuar no reality show.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.