Nat e Eike discutem com Carol e Radamés em treta generalizada: 'Falo o que eu quiser' | Power Couple

Alerta de treta generalizada! No início da tarde desta quinta-feira (15), após relatarem para alguns casais o atrito que tiveram com Carol e Radamés durante a madrugada, Nat e Eike protagonizaram uma acalorada discussão com a judoca e o ex-jogador de futebol. “O mundo não gira em torno de você, não”, disparou a influenciadora para Carol. “Você não vai me intimidar”, declarou a judoca para Eike. “Eu não tenho medo de você”, garantiu ela para o ator logo em seguida. Depois, Carol se voltou para Nat e afirmou: “Eu falo o que eu quiser”. O bate-boca, recheado de acusações e apontamentos, envolveu a casa toda. Em determinado momento, Júnior avançou em direção a Radamés e precisou ser contido por Antony e Fran.



