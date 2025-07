Nat e Eike e Carol e Radamés esclarecem treta do início do jogo | Power Couple

Durante o último Quebra-Power da edição, que será transmitido nesta segunda-feira (7), Nat e Eike debateram com Carol e Radamés sobre a treta envolvendo os casais no início da disputa. Na ocasião, as duplas se provocaram através de gestos e encaradas, e Eike acusou a judoca de chamá-lo para brigar naquele momento, sabendo que o ator não poderia responder por estar sem microfone. A treta se generalizou no dia seguinte, atingindo os demais casais na Mansão Power.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.