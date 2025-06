Nat e Eike falam sobre apontamentos de Tali e Pessina no Quebra-Power | Power Couple

Durante a dinâmica do Quebra-Power, Nat e Eike foram apontados por Talira e Pessina como o casal à deriva no jogo. Após a produtora e o repórter voltarem da DR em que Bia e Gui foram eliminados, Eike parabenizou a dupla pela permanência. No entanto, Tali e Rafa viram o ato como uma estratégia de jogo do ator, que havia votado nos dois para serem eliminados. Depois do Quebra-Power, Nat e o parceiro conversaram com Adriana e Dhomini sobre os apontamentos na dinâmica.



