Nat e Eike fazem análise sobre rumo do jogo | Power Couple

Grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades e, a essa altura do jogo, estar em posse das Esferas do Poder é uma vantagem e tanto. Por isso, o casal Eikos tratou de conversar no Quarto Abacaxi sobre como eles devem agir de agora em diante. Segundo o ator, o casal deve jogar com inteligência e já até definiram os possíveis alvos, caso ganhem a Prova dos Casais. Confira!



