'Ninguém tem raiva de Cris e Kadu, não', diz Silvia e André | Power Couple

Após uma longa conversa no quarto Abacaxi, André, Silvia, Carol e Tali seguiram conversando e falando principalmente das atitudes de Ray: "Quero que vocês enxerguem os VT's que estão fazendo", enfatizou mais uma vez André para as meninas. Todos deram foco às atitudes de Ray em relação à Fran e Tali tocou no assunto sobre votos antigos de Cris e Kadu.



