'Nível muito alto de tolerância suportar eles', diz Carol sobre Dhomini e Ana Paula | Power Couple

Carol, Rada, Tali e Rafa analisaram na manhã desta sexta-feira (6) no quarto Cacau o comportamento de Dhomini na noite de elimação de quinta-feira (5). Eles comentaram que o empresário se surpreendeu com o resultado da DR e Carol lamentou ter que continuar convivendo com os desafetos. "É um nível muito alto de tolerância suportar eles", disse a judoca se referindo a Dhomini e Ana Paula.



