'No critério elegância, a miss perdeu' dispara Emilyn sobre Rayanne | Power Couple

Em conversa realizada no Quarto Cupuaçu, o casal Emilyn e Everton conversaram sobre a formação da próxima DR. Em dado momento, o casal falou sobre as atitudes de Rayanne e Emilyn disparou: "No critério elegância, a miss perdeu". "Se tem uma coisa que eu sei, amor, é onde é nosso lugar", completou Everton.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.