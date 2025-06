'No desespero você aprende', diz Rafa para André sobre aprender jogos | Power Couple

Após o almoço, os casais ficaram um tempo na área externa da Mansão nesta quarta-feira (18). Para se distrair, Rafa propôs uma questão: se vocês pudessem trazer qualquer coisa de fora para dentro da Mansão, o que seria? As respostas foram as mais diversas, como: celular, jogos de tabuleiro, pastel, comida japonesa, caneta para marcar pontuação, lápis de olho, gloss, bola e baralho. André disse que não sabe jogar nada de baralho e Rafa disparou: "No desespero você aprende", disse o repórter rindo para o motorista.



