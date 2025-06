'Nós nunca pensamos com ninguém sobre nosso voto", diz Adriana sobre combinar votos | Power Couple

Na área externa da Mansão, os casais conversaram sobre votações passadas. Adriana e Dhomini, Nat e Eike falaram sobre a relação com Fran, Dhomini falou sobre o que é ser 'VTzeiro' no jogo e, principalmente, sobre combinações de votos com outros jogadores. "Nós nunca pensamos com ninguém sobre nosso voto, nunca", afirmou Adriana.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.