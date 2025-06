‘Nós somos os mais lascados’, diz Ana Paula sobre postura de rivais | Power Couple

Ana Paula e Antony continuaram a analisar a postura de seus rivais no Quarto Abacaxi. Eles comentaram como são tratados por seus adversários e que os mesmos não dão oportunidade para se entenderem. No meio disso, Ana Paula afirmou: ‘Nós somos os mais lascados’. Por fim, a empresária e o modelo disseram que o grupo de Carol e Radamés “passa pano” para atitudes de seus aliados.



