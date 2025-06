'Nós somos os reis do plot twist", diz Antony sobre reviravoltas no jogo | Power Couple

Ana Paula começou a se arrumar cedo na tarde desta quarta-feira (11) para a formação da DR desta noite, com grandes expectativas que o grupo rival sente no banquinho. Ela e Antony ainda lembraram das reviravoltas de todas as DR’s que já passaram e prometem entregar mais no jogo: "Nós temos grandes reviravoltas aqui dentro, viu?", disse Antony apontando que eles têm o maior 'plot twist'. E Ana Paula desafiou: "E eu vou falar uma coisa para ti, eu vou incendiar esse lugar", garantiu a influenciadora sobre os próximos passos no jogo.



